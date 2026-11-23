Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările meteorologice pentru județul Hunedoara. Până marți, 24 noiembrie, ora 20:00, sunt anunțate intensificări ale vântului, ninsori viscolite și viscol puternic în zona montană.

Pentru județul Hunedoara au fost emise avertizări de cod galben și cod portocaliu.

Prima avertizare de cod galben este valabilă în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 02:00 și vizează intensificări ale vântului și ninsori viscolite. Rafalele vor atinge viteze de 60–90 km/h.

O a doua avertizare de cod galben intră în vigoare marți, 24 noiembrie, la ora 02:00 și este valabilă până la ora 20:00, pentru sudul județului Hunedoara. Meteorologii anunță ninsori moderate cantitativ, cu aproximativ 10 l/mp, depunerea unui strat de zăpadă de 5–10 centimetri și rafale de vânt de 60–90 km/h, care vor viscoli ninsoarea.

Totodată, pentru sudul județului este în vigoare și un cod portocaliu, valabil din 23 noiembrie, ora 10:00, până în 24 noiembrie, ora 10:00. Avertizarea vizează viscol puternic la altitudini de peste 1.700 de metri, unde rafalele de vânt vor ajunge la 100–120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Autoritățile recomandă populației să evite traseele turistice și deplasările în zonele montane înalte pe durata avertizărilor. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu parcheze autovehiculele sub copaci sau în apropierea obiectelor instabile și să nu atingă cablurile electrice căzute.

În cazul unor situații de urgență, populația este îndemnată să apeleze numărul unic 112.

Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească informările oficiale și să respecte măsurile de siguranță pentru a evita incidentele provocate de vremea severă.