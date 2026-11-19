În perioada 21–22 noiembrie 2026, Sala de Festivități „Ampelum” din Zlatna găzduiește cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Național de Interpretare a Romanței „Te-aștept pe-același drum…”, desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Programul începe sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 18:00, cu concursul de interpretare și recitaluri, și continuă duminică, 22 noiembrie, tot de la ora 18:00, cu festivitatea de premiere, concertul laureaților și recitaluri.

Pe scenă vor urca nume cunoscute precum Ioan Bocșa, Cristina Beldean Moșuțan, Georgeta Plută, Miruna Ionescu, Camelia Florescu, Diana Țugui, Dorel Vișan, Vărul Săndel, Ion Țibrea și mulți alți artiști invitați. Acompaniamentul muzical este asigurat de orchestra condusă de maestrul Ovidiu Barteș, iar prezentatori sunt Miruna Ionescu și Octavian Ursulescu.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Orașului Zlatna, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna, având coproducători TVR Cluj și TVR 3. Biletele costă 40 de lei / persoană / seară și se găsesc la intrarea în sală.