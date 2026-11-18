Odată cu apropierea sezonului rece, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă conducătorilor auto să nu aștepte prima ninsoare pentru a-și pregăti autoturismele. Temperaturile scăzute, poleiul și zăpada pot îngreuna circulația și pot crește riscul producerii accidentelor rutiere.

În cadrul campaniei de informare „Nu aștepta prima ninsoare! Prevenția nu ține de vreme. Ține de tine.”, autoritățile atrag atenția asupra importanței verificărilor tehnice și a echipării corespunzătoare a mașinilor înainte de instalarea condițiilor meteo de iarnă.

Printre recomandările transmise șoferilor se numără echiparea autoturismelor cu anvelope de iarnă, verificarea bateriei, a sistemului de frânare, a luminilor și a lichidului de parbriz, care trebuie să reziste la temperaturi scăzute.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să aibă în mașină o lopată, o racletă, o lanternă și o pătură, obiecte care pot fi utile în cazul unor situații neprevăzute pe drum.

IGSU recomandă și adaptarea vitezei la condițiile de trafic, precum și păstrarea unei distanțe suficiente față de celelalte vehicule, mai ales în condiții de carosabil alunecos.

Campania „Nu aștepta prima ninsoare!” urmărește informarea și responsabilizarea populației cu privire la prevenirea situațiilor de urgență în sezonul rece, subliniind că pregătirea din timp poate contribui la evitarea accidentelor și a altor incidente.

Prevenția începe înainte de venirea iernii, iar câteva verificări făcute la timp pot face diferența.