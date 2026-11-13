Acțiune de amploare a polițiștilor în Blaj: amenzi de peste 2.200 de lei și 14 elevi depistați absentând de la cursuri

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au desfășurat, în data de 10 noiembrie 2026, o acțiune cu efective mărite, având ca obiectiv menținerea ordinii și siguranței publice, precum și prevenirea faptelor de violență.

În cadrul acțiunii, oamenii legii au efectuat peste 80 de verificări de persoane prin intermediul aplicației eDAC și au controlat 39 de autovehicule. În urma verificărilor, au fost constatate 11 abateri contravenționale, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.227 de lei.







De asemenea, polițiștii au efectuat peste 30 de testări pentru depistarea conducătorilor auto care s-ar fi putut afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru verificări.

Acțiunea s-a desfășurat și cu sprijinul reprezentanților Direcției de Asistență Socială Blaj, care au evaluat situația familiilor din comunitate și au oferit sprijin și consiliere persoanelor vulnerabile. O atenție deosebită a fost acordată victimelor violenței domestice și persoanelor implicate în situații conflictuale.

Totodată, polițiștii au verificat zonele din incinta și proximitatea unităților de învățământ, pentru asigurarea unui climat de siguranță în rândul elevilor. În urma controalelor, au fost identificați 14 elevi care absentau nemotivat de la cursuri.

Reprezentanții Poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în comunitate.