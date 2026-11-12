Cod portocaliu de inundații în județul bihor! isu a transmis mesaj ro-alert în zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică de Cod Portocaliu, valabilă astăzi, 12 noiembrie, până la ora 24:00, pentru râurile din bazinul hidrografic Crișul Negru – afluenții de dreapta, pe sectorul aval de S.H. Poiana – amonte de confluența cu râul Holod.

Potrivit hidrologilor, sunt prognozate scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă, existând riscul depășirii cotelor de inundație.

sursă foto: ISU Bihor

Pentru protejarea populației și a bunurilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor a transmis mesaje RO-ALERT în zonele vizate de fenomenele hidrologice periculoase.

Recomandările ISU Bihor pentru populație

Pentru prevenirea și diminuarea efectelor inundațiilor, pompierii bihoreni recomandă cetățenilor să respecte o serie de măsuri de siguranță.

Ce trebuie să faceți înainte de producerea inundațiilor:

Curățați șanțurile și rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea apelor pluviale.

Nu aruncați deșeuri menajere sau vegetale în albiile cursurilor de apă.

Realizați, dacă este posibil, bariere de protecție pentru a împiedica pătrunderea apei în locuințe.

Urmăriți avertizările și informările transmise de autorități și pregătiți-vă din timp pentru o eventuală evacuare.

Cum trebuie să acționați pe timpul inundațiilor:

Respectați recomandările și indicațiile transmise de autorități.

Dacă se dispune evacuarea, deplasați-vă imediat către zonele de siguranță stabilite.

Dacă sunteți surprinși de viitură și nu mai puteți ajunge într-un loc sigur, urcați la etajele superioare ale locuinței sau pe acoperiș și solicitați ajutorul echipelor de salvare.

Dacă situația permite, mutați obiectele importante la etajele superioare.

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică de la întrerupătorul general și opriți alimentarea cu gaze și apă, doar dacă puteți face acest lucru în siguranță. Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți uzi sau stați în apă și nu vă apropiați de instalațiile electrice inundate.

Dacă timpul permite, închideți ușile și ferestrele înainte de evacuare.

Evacuați animalele din timp și transportați bunurile de valoare în locuri sigure, fără să vă expuneți pericolului.

Reguli esențiale dacă trebuie să părăsiți locuința:

Nu vă deplasați prin curenți de apă! Chiar și aproximativ 15 centimetri de apă vă pot dezechilibra și pot provoca o cădere.

Nu traversați cu autoturismul zonele inundate! Apa poate provoca pierderea controlului asupra vehiculului sau îl poate antrena în curent. Nu încercați să traversați drumuri acoperite de apă, indiferent de adâncimea aparentă.

Nu vă apropiați de malurile râurilor, poduri sau zone în care apa curge cu viteză.

Nu încercați să recuperați bunuri sau animale surprinse de viitură și nu vă puneți viața în pericol pentru a le salva.

Autoritățile recomandă populației să trateze cu maximă seriozitate avertizarea hidrologică, să urmărească mesajele oficiale și să respecte indicațiile salvatorilor.

Siguranța dumneavoastră și a celor dragi trebuie să fie prioritară!