Cod portocaliu de inundații în județul Hunedoara! Risc de viituri și gospodării inundate, avertizează pompierii

Județul Hunedoara se află sub amenințarea unor fenomene hidrologice periculoase. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare COD PORTOCALIU de inundații, valabilă în zona de nord a județului, unde sunt prognozate creșteri importante ale nivelurilor și debitelor râurilor, cu risc de viituri și revărsări care pot afecta gospodăriile populației.

Avertizarea este valabilă în intervalul 12 noiembrie, ora 12:00 – 13 noiembrie 2026, ora 12:00, pentru bazinul hidrografic Crișul Alb.

Potrivit hidrologilor, sunt posibile scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri de debite pe râul Crișul Alb și pe afluenții acestuia.

COD GALBEN pentru alte râuri din județ

În același timp, pentru râurile Strei, Cerna, Orăștie și bazinul hidrografic Jiu este în vigoare o avertizare hidrologică COD GALBEN, valabilă până în data de 14 noiembrie, ora 12:00.

Recomandările pompierilor pentru populație

Având în vedere riscul de inundații, pompierii hunedoreni le recomandă cetățenilor să ia măsuri preventive pentru a-și proteja locuințele și familiile:

Curățați șanțurile, rigolele și canalele de scurgere, astfel încât apa să poată circula fără obstacole.

Evitați zonele predispuse la inundații și nu încercați să traversați râuri sau străzi acoperite de apă.

Nu permiteți contactul echipamentelor electrice cu apa, din cauza riscului de electrocutare.

Apelați imediat numărul unic de urgență 112 dacă situația devine periculoasă.

Respectați recomandările autorităților și evitați deplasările inutile în zonele afectate.

Autoritățile atrag atenția că un șanț înfundat poate favoriza acumularea apei în curți și locuințe, iar viiturile rapide pot pune în pericol vieți omenești.

Informații suplimentare despre comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Populația este îndemnată să manifeste prudență și să trateze cu maximă seriozitate avertizările hidrologice!