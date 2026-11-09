Un bărbat din Deva, reținut după ce ar fi distrus oglinzile a 16 autoturisme

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva au desfășurat activități pentru identificarea unui bărbat bănit de comiterea unei serii de distrugeri provocate mai multor autoturisme, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie. În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 37 de ani, din Deva, bănuit de comiterea a 16 acte materiale de distrugere și o tentativă la furt calificat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Sesizările au fost înregistrate în cursul zilei de 8 noiembrie, după ce mai mulți proprietari sau utilizatori de autoturisme au reclamat că mașinile le-au fost avariate în timpul nopții.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că mai multe autoturisme parcate în diferite zone ale municipiului Deva prezentau distrugeri la nivelul oglinzilor retrovizoare. În unele cazuri, pe lângă oglinzile retrovizoare, au fost avariate și alte elemente ale autoturismelor, inclusiv o aripă.

În urma activităților investigative desfășurate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 37 de ani, din Deva, este cel bănuit de comiterea faptelor.

Față de acesta, a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă la furt calificat și distrugere. Cel în cauză a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu propuneri corespunzătoare.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Recomandările polițiștilor pentru prevenirea furturilor și distrugerilor auto

Pentru a reduce riscul de a deveni victime ale unor astfel de fapte, polițiștii recomandă:

• Parcați autoturismele, pe cât posibil, în locuri iluminate și supravegheate video sau în parcări securizate.

• Evitați parcarea în zone izolate, slab iluminate sau fără vizibilitate.

• Nu lăsați la vedere obiecte de valoare, genți, telefoane sau alte bunuri care ar putea atrage atenția.

• Verificați funcționarea sistemelor de alarmă și a dispozitivelor antifurt ale autoturismului.

• Dacă observați persoane care provoacă distrugeri sau manifestă un comportament suspect în parcări, sesizați imediat Poliția prin numărul de urgență 112.

• În cazul în care autoturismul a fost avariat, evitați modificarea locului faptei înainte de sosirea polițiștilor, pentru a facilita identificarea și conservarea probelor.