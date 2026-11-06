Primele temperaturi cu minus dau semnalul pregătirilor pentru iarnă. Ce facem cu florile și plantele din grădină?

Grădinile intră treptat în repaus, iar iubitorii de flori trebuie să ia măsuri pentru a-și proteja plantele de frig. Primele temperaturi negative sunt un semnal că pregătirile pentru sezonul rece nu mai pot fi amânate.

Odată cu răcirea vremii și apariția primelor nopți cu temperaturi sub zero grade, atenția celor care își îngrijesc grădinile se îndreaptă către protejarea florilor și plantelor sensibile. Unele specii rezistă peste iarnă, în timp ce altele au nevoie de îngrijire specială pentru a înflori din nou primăvara.

Printre primele măsuri recomandate se numără mutarea în spații protejate a florilor sensibile la frig. Mușcatele, hibiscusul, leandrii și alte plante decorative cultivate în ghivece pot fi adăpostite în încăperi luminoase, răcoroase și ferite de îngheț.

Bulbii și tuberculii au nevoie de atenție specială

Pentru iubitorii de flori care au în grădină dalii, gladiole, begonii tuberoase sau canna, această perioadă este potrivită pentru pregătirea depozitării. Bulbii și tuberculii se scot cu grijă din pământ, se curăță, se lasă la uscat și se păstrează în spații răcoroase, uscate și ferite de îngheț, până la primăvară.

În schimb, plantele perene rezistente la temperaturi scăzute pot rămâne în grădină. Lavanda, bujorii și multe alte specii pot beneficia de un strat protector de frunze uscate, paie sau mulci la baza rădăcinilor. Trandafirii pot avea nevoie de protejarea bazei tufei prin mușuroire.

Ghivecele nu trebuie uitate afară

Plantele cultivate în ghivece pot fi afectate de temperaturile negative, chiar dacă unele specii rezistă în grădină. Acestea pot fi mutate într-un loc adăpostit sau protejate prin izolarea ghivecelor.

Este recomandată și reducerea udărilor, în funcție de necesitățile fiecărei plante, evitarea excesului de apă și îndepărtarea frunzelor bolnave sau uscate.

Așadar, weekendul poate fi un bun prilej pentru o ultimă verificare a grădinii și pregătirea plantelor pentru sezonul rece. Puțină grijă acordată acum poate face diferența în primăvară, când florile vor aduce din nou culoare în grădini și pe terase.