Abrudul devine capitala off-road-ului! Cupa „Toamna în Apuseni” promite un weekend plin de adrenalină

Iubitorii sporturilor cu motor sunt așteptați la sfârșitul acestei săptămâni la Abrud, unde se va desfășura Cupa „Toamna în Apuseni”, un eveniment dedicat pasionaților de off-road, care promite spectacol și multă adrenalină.

Competiția se va desfășura pe parcursul a două zile. Sâmbătă este programată proba de Trophy, iar duminică, începând cu ora 10:00, publicul va putea urmări spectaculosul Trial organizat pe un traseu special amenajat în apropierea Străzii 1 Mai din Abrud.

La start sunt așteptate numeroase echipaje de top, pregătite să își demonstreze abilitățile pe un traseu care se anunță deosebit de spectaculos.

Evenimentul este organizat de Club Off Road Apuseni și reprezintă o nouă ocazie pentru iubitorii acestui sport de a urmări îndeaproape competiția și de a se bucura de atmosfera specifică întrecerilor off-road.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe în număr cât mai mare la eveniment și să susțină echipajele înscrise în competiție.