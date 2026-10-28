Incendiu la o locuință din Lugașu de Jos, provocat de materiale textile aflate lângă sobă. Pompierii trag un semnal de alarmă

În seara zilei de marți, 27 octombrie a.c., în jurul orei 20:20, pompierii militari din cadrul Stației Aleșd au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Lugașu de Jos, cel mai probabil din cauza unor materiale textile aflate în apropierea unei sobe cu acumulare de căldură.

Datorită anunțării la timp a evenimentului și intervenției prompte a pompierilor militari din cadrul Stației Aleșd, incendiul a fost localizat și lichidat rapid, fiind împiedicată propagarea flăcărilor la celelalte încăperi ale locuinței. Astfel, au fost salvate bunuri materiale de o valoare semnificativă, precum și restul locuinței.

sursa foto: ISU Bihor (arhivă)

În urma evenimentului, au fost degradate bunuri din interiorul încăperii afectate de incendiu. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Atenție la mijloacele de încălzire!

În scopul prevenirii incendiilor specifice acestei perioade, provocate, în principal, de exploatarea necorespunzătoare a sistemelor de încălzire, de nesupravegherea acestora sau de amplasarea materialelor combustibile în apropierea surselor de căldură, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” reamintește bihorenilor obligativitatea respectării următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

Nu folosiți decât combustibilul pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;

Nu utilizați soba cu ușița deschisă și amplasați o tavă metalică în fața acesteia, pentru a preveni căderea jarului pe pardoseală;

Nu așezați haine, perdele, pături, lemne sau alte materiale combustibile în apropierea sobei ori pe aceasta;

Nu uscați hainele pe sobă sau în imediata apropiere a acesteia;

Asigurați o distanță de siguranță între sursele de încălzire și materialele combustibile, conform instrucțiunilor producătorului;

Nu lăsați soba nesupravegheată și nu adormiți înainte de a vă asigura că focul este stins în condiții de siguranță;

Verificați periodic starea sobelor, a burlanelor și a coșurilor de fum și asigurați curățarea și repararea acestora;

Verificați integritatea aparatelor de încălzire electrice și nu utilizați echipamente defecte sau improvizate;

Nu amplasați aparatele electrice de încălzire în apropierea materialelor combustibile și nu le acoperiți cu haine sau alte obiecte;

Decuplați aparatele electrice de încălzire înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;

Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea sistemelor de încălzire aflate în funcțiune;

Evacuați cenușa numai după stingerea completă a jarului, într-un recipient metalic, amplasat într-un loc sigur, departe de materiale combustibile.

În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați persoanele din locuință și apelați numărul unic de urgență 112. Nu vă puneți viața în pericol încercând să stingeți flăcările și nu reintrați în clădire până când zona nu este sigură.

Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Plutonier Butaci Alina