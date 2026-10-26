Tânăr de 25 de ani din Cugir, reținut după ce ar fi intrat fără acord în locuința bunicii sale

La data de 25 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violarea de domiciliu.

Din cercetări a reieșit că, în data de 25 octombrie 2026, în jurul orei 12.30, bărbatul ar fi pătruns, fără consimțământul bunicii sale, în vârstă de 68 de ani, în imobilul în care aceasta locuiește, prin escaladarea peretelui exterior al clădirii și folosirea unei ferestre pentru accesul în interior.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea de domiciliu.