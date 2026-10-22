Polițiștii au verificat 40 de gospodării din Viișoara pentru a promova deținerea responsabilă a câinilor

Astăzi, 22 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Biroul pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii, au desfășurat o activitate de informare și prevenire în comuna Viișoara.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 40 de proprietăți, iar cetățenii au fost informați cu privire la obligațiile legale care le revin în calitate de deținători de câini, în special în ceea ce privește microciparea, vaccinarea antirabică și sterilizarea, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.







Activitatea a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța respectării prevederilor legale privind protecția animalelor, precum și prevenirea abandonului și încurajarea unui comportament responsabil față de acestea.

Polițiștii vor continua astfel de acțiuni și în alte localități din județ, pentru informarea cetățenilor, prevenirea faptelor de încălcare a legislației și promovarea respectului față de animale.