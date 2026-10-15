Alertă RO-ALERT în județul Alba: Urs semnalat în localitatea Bucium, pe DN74 A

O avertizare de tip RO-ALERT (Alertă Extremă) a fost emisă de către autorități (ISU AB) după ce prezența unui urs a fost semnalată în localitatea Bucium, în apropierea drumului național DN74 A.

Autoritățile le recomandă cetățenilor și persoanelor aflate în tranzit să respecte următoarele măsuri de siguranță:

Evitarea zonei afectate și rămânerea în locuințe.

afectate și rămânerea în locuințe. Păstrarea distanței față de animal.

față de animal. Interdicția strictă de a încerca fotografierea sau hrănirea ursului.

de a încerca fotografierea sau hrănirea ursului. Protejarea animalelor din gospodărie, fără însă a pune propria viață în pericol.

Avertismentul a fost transmis atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a asigura informarea corectă a tuturor persoanelor aflate în zonă.