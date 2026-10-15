Alertă RO-ALERT în județul Alba: Urs semnalat în localitatea Bucium, pe DN74 A

O avertizare de tip RO-ALERT (Alertă Extremă) a fost emisă de către autorități (ISU AB) după ce prezența unui urs a fost semnalată în localitatea Bucium, în apropierea drumului național DN74 A.
Autoritățile le recomandă cetățenilor și persoanelor aflate în tranzit să respecte următoarele măsuri de siguranță:
- Evitarea zonei afectate și rămânerea în locuințe.
- Păstrarea distanței față de animal.
- Interdicția strictă de a încerca fotografierea sau hrănirea ursului.
- Protejarea animalelor din gospodărie, fără însă a pune propria viață în pericol.
Avertismentul a fost transmis atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a asigura informarea corectă a tuturor persoanelor aflate în zonă.