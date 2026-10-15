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15 octombrie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Alertă RO-ALERT în județul Alba: Urs semnalat în localitatea Bucium, pe DN74 A

Alertă RO-ALERT în județul Alba: Urs semnalat în localitatea Bucium, pe DN74 A

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Scris de în Eveniment, Local

O avertizare de tip RO-ALERT (Alertă Extremă) a fost emisă de către autorități (ISU AB) după ce prezența unui urs a fost semnalată în localitatea Bucium, în apropierea drumului național DN74 A.

Autoritățile le recomandă cetățenilor și persoanelor aflate în tranzit să respecte următoarele măsuri de siguranță:

  • Evitarea zonei afectate și rămânerea în locuințe.
  • Păstrarea distanței față de animal.
  • Interdicția strictă de a încerca fotografierea sau hrănirea ursului.
  • Protejarea animalelor din gospodărie, fără însă a pune propria viață în pericol.

Avertismentul a fost transmis atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a asigura informarea corectă a tuturor persoanelor aflate în zonă.

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