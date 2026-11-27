Este vineri, iar pentru mulți români începe numărătoarea inversă până la una dintre cele mai așteptate perioade de relaxare din această toamnă. Weekendul se prelungește cu două zile libere legale, de Sfântul Andrei și de Ziua Națională a României, astfel că mulți angajați vor avea parte de patru zile consecutive de pauză.

Cei care și-au planificat o scurtă escapadă profită de ocazie pentru a călători, în timp ce alții aleg să petreacă timpul alături de familie și prieteni sau să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Naționale.

Minivacanța vine și cu o atmosferă aparte, în condițiile în care orașele se pregătesc de sărbătoare, iar manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie vor aduce în prim-plan tradițiile, istoria și spiritul românesc.

Pentru mulți, sunt patru zile numai bune pentru odihnă, călătorii și momente petrecute alături de cei dragi, înainte de intrarea în ultima lună a anului.