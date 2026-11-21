Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante praznice închinate Fecioarei Maria, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia.

Sărbătoarea amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost dusă de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, pentru a fi închinată lui Dumnezeu, potrivit făgăduinței făcute de aceștia.

Acest moment are o semnificație spirituală profundă, simbolizând începutul drumului prin care avea să vină în lume Mântuitorul Iisus Hristos.

O zi a rugăciunii și a luminii sufletești

În această zi de sărbătoare, credincioșii participă la slujbele religioase și se roagă Maicii Domnului pentru sănătate, liniște în familie, ocrotire și ajutor în momentele dificile.

Cunoscută și ca Sărbătoarea Luminii, Vovidenia este asociată cu speranța, bunătatea și puritatea sufletească.

Sărbătoarea este marcată în timpul Postului Crăciunului, iar în calendarul ortodox este rânduită dezlegare la pește.

În tradiția populară, oamenii obișnuiesc să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătatea celor dragi, dar și pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice.

Dincolo de tradiții și obiceiuri, această zi ne amintește de puterea credinței, a rugăciunii și a iubirii față de Dumnezeu.

Maica Domnului să aducă pace în suflete, sănătate celor bolnavi, mângâiere celor aflați în suferință și binecuvântare în fiecare casă!