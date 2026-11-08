8 noiembrie, Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Zi de credință, rugăciune și bucurie pentru creștini

Credincioșii ortodocși îi sărbătoresc astăzi, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați ocrotitori ai oamenilor și vestitori ai voii divine.

Cunoscuți drept conducători ai cetelor îngerești, Arhanghelii Mihail și Gavriil ocupă un loc important în tradiția creștină. Sfântul Arhanghel Mihail este simbolul dreptății, al curajului și al luptei împotriva răului, în timp ce Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut ca mesager al veștilor bune, fiind cel care a vestit Fecioarei Maria nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Cu această ocazie, în bisericile din întreaga țară sunt oficiate slujbe religioase speciale, iar credincioșii participă la rugăciune, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate, liniște sufletească și ocrotirea celor dragi.

Sărbătoarea este și un prilej de bucurie pentru toți cei care poartă numele Mihail, Mihaela, Gabriel, Gabriela și derivatele acestora, care își celebrează astăzi ziua onomastică.

La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica! Fie ca Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să vă ocrotească pașii și să vă aducă sănătate, pace și binecuvântare!