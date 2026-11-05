Minoră de 16 ani, cercetată pentru tâlhărie calificată, după ce ar fi agresat o femeie și i-ar fi furat două telefoane mobile, la Câmpia Turzii

La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Câmpia Turzii au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o minoră de 16 ani, din comuna Mănăstireni, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, distrugere și lovire sau alte violențe.

În fapt, la data de 23 octombrie a.c., în jurul orei 19.40, în timp ce se afla în incinta unui centru rezidențial din municipiul Câmpia Turzii, minora ar fi împins o femeie cu o ușă interioară a centrului, aceasta lovindu-se de peretele holului și necesitând îngrijiri medicale.

Ulterior, la data de 25 octombrie a.c., în jurul orei 18.30, aceasta ar fi forțat sistemele de închidere a trei sertare ale unui dulap din biroul personalului centrului, provocând distrugerea acestora.

De asemenea, la data de 1 noiembrie a.c., în jurul orei 21.00, prin exercitarea unor acte de violență fizică, minora ar fi deposedat o femeie de două telefoane mobile.

În urma probatoriului administrat, la data de 4 noiembrie a.c., polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de minoră.

La data de 5 noiembrie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.