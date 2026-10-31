Noroi, adrenalină și multă determinare la Cupa „Toamna în Apuseni”! Nici ploaia nu i-a oprit pe concurenți

Prima zi a Cupei „Toamna în Apuseni”, desfășurată sâmbătă la Abrud, a adus multă adrenalină, provocări și spectacol pentru pasionații de off-road.

Competiția a inclus probele și clasele Hobby, Standard A, Standard B, Extrem, Challenge și SSV, fiecare cu propriile provocări și particularități.





Vremea a fost una de toamnă autentică, cu ploaie și condiții dificile pe traseu. Noroiul din abundență a pus la grea încercare atât concurenții, cât și mașinile de concurs, în unele zone ajungând până la plafonul acestora.

Chiar și în aceste condiții, pasiunea pentru off-road s-a dovedit mai puternică decât vremea neprielnică. Niciun echipaj nu a renunțat, concurenții continuând întrecerea cu determinare și dorința de a duce probele la bun sfârșit.





Prima zi a competiției a demonstrat încă o dată că off-road-ul înseamnă curaj, rezistență, spirit de echipă și, mai ales, pasiune pentru aventură.

Spectacolul continuă duminică, la Abrud, când, începând cu ora 10:00, este programată proba de Trial, în apropierea Străzii 1 Mai, unde publicul este așteptat să urmărească o nouă zi de competiție.