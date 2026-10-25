Am câștigat o oră, dar pierdem lumina mai devreme. Ce se schimbă de azi în viața noastră?

România a trecut în această noapte la ora de iarnă, însă schimbarea nu înseamnă doar 60 de minute în plus pentru somn.

Zilele vor părea mai scurte, serile se vor întuneca mai devreme, iar pentru mulți dintre noi se va schimba și felul în care ne organizăm timpul liber.

Dincolo de ceasurile date înapoi, organismul are nevoie de timp pentru a se adapta noului ritm. Lumina naturală de dimineață și un program regulat de somn pot face această tranziție mai ușoară.

Poate că adevărata provocare nu este ora câștigată, ci felul în care ne obișnuim cu serile care vin mai repede.

Tu cum simți trecerea la ora de iarnă: un avantaj sau începutul sezonului în care ziua se termină prea devreme?