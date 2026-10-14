14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătoare a credinței și speranței

Astăzi, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor.

Zi de mare sărbătoare și rugăciune pentru credincioșii din întreaga țară! La Iași, mii de pelerini vin an de an să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, căutând alinare sufletească, sănătate și binecuvântare pentru ei și familiile lor.

Cunoscută pentru credința, smerenia și bunătatea sa, Sfânta Parascheva rămâne un simbol al speranței și al apropierii de Dumnezeu. Sărbătoarea sa este un prilej de reculegere, iertare și rugăciune pentru toți cei care își pun nădejdea în ajutorul divin.

Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să aducă pace în suflete, sănătate în case și bucurii în fiecare familie!

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Parascheva, Paraschiva, Paraschiv și derivatele acestora! Să aveți parte de multă sănătate și binecuvântări!