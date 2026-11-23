Un bărbat de 44 de ani din Vulcan s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi sustras o sumă de bani și apoi ar fi agresat fizic un alt bărbat.

La data de 22 noiembrie a.c, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat fizic.



Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că un bărbat de 54 de ani, din Vulcan, pe fondul unor discuții în contradictoriu legate de o sumă de bani care i-ar fi fost sustrasă, ar fi fost lovit atât cu pumnii și picioarele, cât și cu un obiect contondent (topor), de un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 44 de ani, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunerile legale.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și furt.