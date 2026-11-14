„Farmacia”, spectacolul în care absurdul devine oglinda lumii în care trăim. O nouă întâlnire cu teatrul de calitate, la Alba Iulia

Uneori, cele mai simple întrebări nasc cele mai complicate răspunsuri, iar întâlnirile aparent obișnuite se transformă în adevărate lecții despre oameni și despre lumea în care trăim. Pornind de la această subtilă ironie a existenței, Compania de teatru Skepsis invită publicul duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, la spectacolul „Farmacia”, o creație semnată de Viorel Cioflică, pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.

Publicul va avea prilejul să redescopere farmecul unui gen teatral aparte – teatrul absurdului –, un univers în care ironia, paradoxul și jocul subtil al cuvintelor provoacă zâmbete, stârnesc uimire și deschid, dincolo de aparențe, întrebări profunde despre condiția umană.

Povestea începe cât se poate de simplu: un client intră într-o farmacie și caută un remediu pentru o problemă care îl preocupă. Farmacista încearcă să înțeleagă situația, pune întrebări și caută soluții. Numai că, pe măsură ce dialogul înaintează, lucrurile devin tot mai încurcate. Răspunsurile nu lămuresc, întrebările complică, iar ceea ce părea la început o conversație banală se transformă într-un veritabil joc al neînțelegerilor. Și, firește, apare întrebarea: unde este doctorul atunci când ai cea mai mare nevoie de el?

Dincolo de savoarea comică a situațiilor și de dialogurile pline de ironie, spectacolul ascunde o reflecție profundă asupra societății contemporane. „Farmacia” aduce în atenție superficialitatea comunicării, dificultatea oamenilor de a se asculta și de a se înțelege cu adevărat, fragilitatea relațiilor umane și dezumanizarea individului într-o lume în care cuvintele sunt tot mai multe, dar comunicarea autentică pare tot mai puțină.

Este un spectacol care ne face să râdem, dar care, în același timp, ne invită să privim dincolo de râs. Pentru că, uneori, absurdul de pe scenă seamănă izbitor cu realitatea de dincolo de cortină. Iar teatrul are tocmai această putere: să ne apropie de noi înșine, să ne provoace gândirea și să ne facă să descoperim adevăruri pe care, în graba cotidiană, le trecem adesea cu vederea.

Reprezentantul companiei, Viorel Cioflică, îi invită pe spectatori să petreacă o seară de duminică alături de Skepsis, subliniind că spectacolul a fost prezentat cu succes, în ultimul an, la festivaluri naționale și internaționale, unde s-a bucurat de o primire foarte bună din partea publicului. De asemenea, experții invitați au apreciat în mod deosebit punerea în scenă, interpretarea și respectarea parametrilor specifici teatrului absurdului.

O seară de teatru poate fi mai mult decât un moment de relaxare. Poate fi o întâlnire cu emoția, cu umorul inteligent și cu propriile noastre întrebări. Iar „Farmacia” promite tocmai o asemenea experiență, în care râsul devine reflecție, iar absurdul capătă sensuri surprinzător de actuale.

Informații despre spectacol

Evenimentul va avea loc duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

Prețul biletelor este de 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Biletele pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților, începând de miercuri, 11 noiembrie 2026, în intervalul orar 09:00–15:00, precum și în ziua spectacolului, până la ora 18:30.

Fondurile obținute din vânzarea biletelor sunt utilizate pentru susținerea proiectului cultural „Stagiunea cu Skepsis 2026”, prin care compania contribuie la promovarea teatrului și la apropierea publicului de arta spectacolului.

Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor: Primăria Municipiului Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Fundația „Inter-Art” Aiud, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Mai multe informații despre activitatea companiei, proiectele culturale și evenimentele viitoare sunt disponibile pe site-ul oficial www.teatrulskepsis.ro.

Duminică seara, la Alba Iulia, absurdul urcă pe scenă pentru a ne vorbi, cu umor și inteligență, despre realitatea de lângă noi. Pentru că, uneori, cele mai adevărate povești sunt tocmai cele care par de neînțeles.