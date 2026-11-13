Misiune contracronometru în Bihor! Pompierii au salvat 15 animale surprinse de apele în creștere

Creșterea nivelului apelor, pe fondul ploilor abundente, a surprins mai multe animale, pompierii militari bihoreni intervenind în prima parte a acestei zile, în municipiul Aleșd și în zona localității Lugașu de Jos, pentru salvarea acestora. În Aleșd, mai multe vaci au rămas izolate pe o insuliță formată în albia râului Crișul Repede, din cauza creșterii nivelului apei și a curenților puternici.

Îngrijitorul animalelor nu a mai putut ajunge la acestea și nici nu le-a putut aduce la mal în siguranță. Pentru salvarea bovinelor, au intervenit pompierii militari din cadrul Stației Aleșd. Echipajele, dotate cu echipamente specifice intervențiilor în ape repezi, au ajuns cu barca până la insuliță, iar ulterior, asigurați corespunzător, au evacuat prin apă, una câte una, cele șapte vaci, aducându-le în siguranță la mal.





sursa foto: ISU Bihor

O altă intervenție a avut loc în zona barajului de la Lugașu, unde opt cai au fost surprinși în albia barajului, în apă cu o adâncime de aproximativ un metru. Pompierii au acționat pentru salvarea acestora, reușind să îi aducă la mal, în siguranță. Intervențiile s-au încheiat cu succes, toate cele 15 animale fiind salvate.

Pompierii bihoreni reamintesc cetățenilor să manifeste prudență în apropierea cursurilor de apă, în special în perioadele în care nivelul acestora crește și curenții devin puternici. Nu încercați să traversați zone inundate și să vă expuneți pericolului pentru a recupera bunuri sau animale.

Solicitați sprijinul autorităților!

Colonel CAMELIA ROŞCATel: 0751180053