RO-ALERT: Alertă extremă de inundații. Populația, avertizată să se pregătească pentru evacuare

Autoritățile au emis o alertă extremă RO-ALERT privind pericolul de inundații, prin care avertizează populația din zonele vulnerabile să ia măsuri urgente de protecție.

Potrivit mesajului transmis, persoanele aflate în zone cu risc de inundare sunt sfătuite să se deplaseze către cele mai apropiate locuri de refugiu și să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

De asemenea, autoritățile recomandă oprirea alimentării cu energie electrică și gaze naturale, acolo unde acest lucru se poate face în siguranță, pentru a preveni eventualele accidente.

Cetățenii sunt îndemnați să respecte cu strictețe indicațiile autorităților și să urmărească informările oficiale privind evoluția situației.

Recomandare: În cazul unei inundații iminente, siguranța persoanelor trebuie să fie prioritară. Nu traversați zone inundate și nu vă apropiați de cursurile de apă aflate în creștere.