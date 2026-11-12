Accident rutier pe strada Maramureșului din Cluj-Napoca: două autoturisme implicate, un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale

La data de 12 noiembrie a.c., în jurul orei 07:40, a fost înregistrat un accident rutier pe strada Maramureșului din municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate două autoturisme.

Din primele verificări efectuate, a reieșit că o femeie de 29 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu autoturismul în direcția străzii Corneliu Coposu, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde într-o curte, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, condus de un bărbat de 38 de ani, din comuna Baciu.

În urma evenimentului, bărbatul de 38 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.