Trei angajate ale unei societăți din Sibiu, suspectate că au delapidat aproape 1,8 milioane de lei prin peste 1.700 de contracte false de amanet

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Cisnădie și Șelimbăr, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și fals informatic în formă continuată.

În fapt, în perioada 2019 – 2025, trei femei, de 37, 39 și 45 de ani, din Cisnădie și municipiul Sibiu, angajate ale unei societăți comerciale, ar fi întocmit, în fals, 1.703 contracte de amanet, cu scopul de a-și însuși diferite sume de bani din gestiunea societății.

Prin acest mod de operare, cele trei femei ar fi produs un prejudiciu societății de 1.778.736 de lei.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au pus în executare trei mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, prin sechestru, până la concurența sumei de 1.778.736 de lei.

În urma administrării probatoriului, la aceeași dată, cele trei femei au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.