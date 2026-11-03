Atenție, șoferi! Peste 1.500 de incendii la autovehicule în primele nouă luni ale anului. Cum vă puteți proteja mașina în sezonul rece?

Odată cu apropierea sezonului rece și scăderea temperaturilor, șoferii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită stării tehnice a autovehiculelor, în special instalațiilor electrice și sistemelor de încălzire și dezaburire, pentru a preveni izbucnirea unor incendii.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în primele nouă luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 1.555 de incendii la autovehicule, cu o medie de aproape șase evenimente pe zi. Numărul este ușor mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost raportate 1.574 de astfel de incendii, însă pericolul rămâne unul semnificativ.

Specialiștii atrag atenția că defecțiunile instalației electrice, problemele sistemelor de încălzire sau improvizațiile tehnice pot favoriza izbucnirea unui incendiu. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, conducătorii auto sunt sfătuiți să efectueze verificări periodice într-un service autorizat, să nu ignore mirosul de plastic încins sau de combustibil și să evite utilizarea dispozitivelor de încălzire neomologate.

De asemenea, stingătorul auto trebuie verificat periodic, pentru a fi funcțional și în termenul de valabilitate.

În cazul în care observă fum sau flăcări la autovehicul, șoferii trebuie să oprească imediat într-un loc sigur, să oprească motorul și să evacueze toți pasagerii, îndepărtându-se de mașină. Ulterior, trebuie apelat numărul unic de urgență 112.

IGSU avertizează că, dacă fumul sau flăcările provin din compartimentul motor, capota nu trebuie ridicată, deoarece pătrunderea aerului poate intensifica arderea. Totodată, nu trebuie încercată stingerea incendiului dacă intervenția pune în pericol viața sau siguranța persoanelor.

Reprezentanții instituției reamintesc că pregătirea mașinii pentru sezonul rece nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor. O verificare tehnică la timp poate preveni incidente grave și poate salva vieți.

Sursa: IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.