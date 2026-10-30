Tânăr de 20 de ani din Lupeni, reținut după ce și-ar fi agresat tatăl și ar fi distrus ușa locuinței și geamurile blocului

Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizată, la data de 29 octombrie a.c., cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat fizic. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr în vârstă de 20 de ani și-ar fi agresat fizic tatăl, în vârstă de 38 de ani, lovindu-l cu pumnul în zona capului.

Tot în data de 29 octombrie a.c., bărbatul a sesizat poliția cu privire la faptul că fiul său, aflat sub influența băuturilor alcoolice, i-ar fi distrus ușa locuinței. De asemenea, tânărul ar fi spart mai multe geamuri de pe casa scării blocului în care locuiește tatăl său.

Având în vedere existența unui risc iminent privind siguranța bărbatului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, prin care agresorul a fost obligat să păstreze distanța față de victimă și față de domiciliul acesteia.

În urma activităților de verificare și investigare desfășurate, precum și a probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au dispus măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unor dosar penale întocmite pentru lovire sau alte violențe și distrugere.