Cod portocaliu de vânt puternic! Rafale de până la 140 km/h. Recomandările autorităților pentru populație

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului, valabilă până astăzi, la ora 21:00.

Potrivit avertizării, vântul va avea viteze cuprinse între 90 și 120 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge chiar și la 120-140 km/h.

În acest context, autoritățile le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să respecte măsurile de siguranță pentru a preveni eventualele incidente.

Printre recomandările transmise se numără:

Evitarea activităților în aer liber și a lucrului în spații deschise sau la înălțime;

Închiderea ferestrelor și asigurarea obiectelor aflate în exterior, care ar putea fi luate de vânt;

Evitarea deplasării în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a altor structuri care pot fi doborâte de rafalele puternice.

Pentru informații suplimentare despre comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU.

De asemenea, este recomandată consultarea site-ului oficial al Administrației Naționale de Meteorologie pentru a afla care sunt zonele vizate de avertizare.

Autoritățile îndeamnă populația să trateze cu seriozitate avertizările meteorologice și să acorde o atenție sporită siguranței personale.