Doi bărbați din Ighiu, reținuți după ce ar fi agresat doi tineri într-un local din Alba Iulia

La data de 18 octombrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 28, respectiv 19 ani, ambii din localitatea Ighiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 17/18 octombrie 2026, în jurul orei 01.40, în timp ce se aflau în incinta unui local public de pe raza municipiului Alba Iulia, cei doi bărbați i-ar fi agresat fizic pe doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 20 de ani.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.