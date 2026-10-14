Proiectil de 122 mm, din Al Doilea Război Mondial, descoperit pe un teren agricol din Bihor

În după-amiaza zilei de marți, 13 octombrie a.c., echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor (ISU BH) a fost solicitat să intervină în localitatea Leș, comuna Nojorid, după ce un bărbat a descoperit, pe un teren, o muniție rămasă neexplodată. Sesizarea a fost primită prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, apelantul semnalând faptul că, în timp ce efectua lucrări agricole, a găsit un obiect care părea a fi o muniție.

La adresa indicată, s-au deplasat pompierii pirotehniști din cadrul Detașamentului 2 Oradea, care au identificat un proiectil de calibru 122 milimetri, provenit din cel de-al Doilea Război Mondial.

Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță, urmând a fi distrusă ulterior, prin explozie controlată.

Indicii pentru recunoașterea unei muniții neexplodate

Munițiile rămase neexplodate pot avea forme și dimensiuni variate, de la obiecte de mici dimensiuni până la corpuri metalice de mari dimensiuni. Există însă câteva indicii care pot sugera că este vorba despre un astfel de obiect.

sursa foto: ISU Bihor

Forma, aspectul general și locurile în care muniția poate fi descoperită O muniție poate semăna cu:

– un obiect de metal de mici dimensiuni, sferic sau oval, uneori cu inel sau știft metalic

– grenadă;

– un corp cilindric cu vârf conic, de obicei ruginit sau acoperit cu pământ

– proiectil/obuz;

– un obiect scurt, cu coadă stabilizatoare (aripioare metalice în spate)

– bombă de aruncător;

– piese mici, metalice, sub forma unui tub cu vârf conic

– cartușe;

– corpuri mari, cilindrice, uneori decolorate, ruginite, parțial îngropate

– bombe aviatice;

– un corp metalic adesea ruginit sau cu urme de vopsea verde/maronie, uneori cu urme de inscripții militare sau coduri numerice.

Astfel de obiecte pot fi descoperite în sol, parțial îngropate sau acoperite cu pământ, pe terenuri agricole, în păduri, în curți, pe șantiere ori în albiile râurilor..

Recomandări pentru siguranța dumneavoastră

În scopul prevenirii unor evenimente ce se pot solda cu răniri grave ori cu pierderi de vieți omenești, în cazul în care observați unul sau mai multe dintre indiciile menționate, vă recomandăm să tratați obiectul ca fiind periculos.

De asemenea, nu încercați să „verificați” dacă este o muniție, atingând obiectul descoperit sau mișcându-l pentru a vedea mai bine forma, opriți orice activitate în locul în care l-ați observat, îndepărtați-vă de zona respectivă și apelați imediat 112, pentru a semnala descoperirea unei eventuale muniții.