Târgul de toamnă de la Negreni își ia rămas-bun pentru încă un an!

Astăzi, 11 octombrie, se încheie ediția de toamnă a îndrăgitului Târg de la Negreni, unul dintre cele mai cunoscute târguri tradiționale din Transilvania, un loc în care istoria, tradițiile și poveștile oamenilor se împletesc într-o atmosferă aparte.

De-a lungul zilelor de târg, vizitatorii au avut ocazia să descopere obiecte vechi, antichități, lucruri de colecție, produse tradiționale și adevărate comori care poartă cu ele amintiri și povești de odinioară.

Dincolo de cumpărături și negocieri, Negreni înseamnă revederi, bucurie, oameni veniți de departe și o tradiție păstrată cu drag de la o generație la alta.







Odată cu plecarea ultimilor vizitatori, rămân amintirile frumoase și dorința de a ne reîntoarce, cu aceeași bucurie, și anul viitor.

La revedere, Negreni! Să ne revedem cu bine, sănătoși și cu sufletul plin de bucurie!

Voi ați fost anul acesta la târg? Ce amintiri frumoase luați cu voi de la Negreni?