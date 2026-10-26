Femeie agresată și amenințată de soț, în Hunedoara. Agresorul, monitorizat electronic

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din comuna Sântămăria-Orlea, este cercetat penal pentru violență în familie și amenințare, după ce și-ar fi agresat fizic și amenințat soția, în vârstă de 33 de ani.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 25 octombrie, pe fondul consumului de alcool. Femeia a solicitat sprijinul polițiștilor, apelând numărul de urgență 112.

În urma evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Totodată, bărbatului i-a fost montat un dispozitiv de monitorizare electronică, pentru respectarea măsurilor de protecție dispuse.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.