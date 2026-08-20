Codul Portocaliu de Caniculă, prelungit până sâmbătă dimineața. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea Cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, aceasta fiind valabilă până sâmbătă, 22 august, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 40 de grade Celsius, în timp ce nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 25 de grade.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și activitățile solicitante în intervalul orar 11:00 – 18:00, să se hidrateze corespunzător și să poarte îmbrăcăminte lejeră, în culori deschise. De asemenea, este importantă evitarea consumului de alcool și a băuturilor cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr.

O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu afecțiuni medicale, categoriile cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.

Totodată, autoritățile atrag atenția asupra riscului crescut de incendii, favorizat de secetă și temperaturile ridicate. Cetățenii sunt sfătuiți să nu utilizeze focul deschis în zone cu vegetație uscată, să nu arunce resturi de țigări și să nu lase în autoturisme expuse la soare recipiente sub presiune, precum brichete sau tuburi de deodorant.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112 și să consulte recomandările oficiale privind protecția pe timpul caniculei.