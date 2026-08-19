Mandat de executare a pedepsei pus în aplicare la Uricani: un bărbat de 25 de ani a ajuns în penitenciar

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Uricani au desfășurat, la data de 18 august 2026, o acțiune pentru punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Petroșani.

În jurul orei 17.00, polițiștii au identificat, pe raza orașului Uricani, un tânăr în vârstă de 25 de ani, din localitate, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii.

Mandatul, emis la data de 18 august 2026 de Judecătoria Petroșani, prevede executarea unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii au pus în executare mandatul, iar tânărul a fost depus în Penitenciarul Deva, în vederea executării pedepsei.