Bărbat din Șard, reținut pentru violență în familie după ce și-ar fi agresat partenera

În noaptea de 17/18 august 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 17 august 2026, în jurul orei 21.00, în timp ce se afla împreună cu partenera sa, în vârstă de 28 de ani, în locuința comună din localitatea Șard, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor neînțelegeri, ar fi lovit-o cu palmele în zona feței, pe aceasta.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a rezultat risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului.

Cercetările sunt continuate.