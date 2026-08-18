Pui de barză salvat de pompierii sibieni din localitatea Vard

Pompierii sibieni au intervenit în localitatea Vard pentru salvarea unui pui de barză rămas pe acoperișul unei case.

La fața locului a fost mobilizată o autoscară, echipajele ISU reușind să ajungă în siguranță la pasăre și să o coboare de pe acoperiș. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, iar puiul de barză a fost salvat cu succes.

sursa foto: ISU Sibiu

Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, pasărea urmează să fie preluată de Asociația Prietenii Berzelor, care îi va asigura îngrijirea necesară.

Intervenția demonstrează încă o dată implicarea salvatorilor sibieni nu doar în misiuni dedicate oamenilor, ci și în acțiuni de protejare a animalelor aflate în dificultate.