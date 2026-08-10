Ultimele știri
11 august, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Femeie de 44 de ani, căutată pentru ultraj, prinsă de polițiști în Aiud
Arrested woman in handcuffs behind her back

Femeie de 44 de ani, căutată pentru ultraj, prinsă de polițiști în Aiud

0
Scris de în Eveniment, Local

La data de 9 august 2026, în jurul orei 23.30, polițiștii de investigații criminale și cei de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat, pe strada Hotar din municipiul Aiud, o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care este posesoarea unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 6 iunie 2026, de către Judecătoria Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. 

Femeia a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. 

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top