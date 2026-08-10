Femeie de 44 de ani, căutată pentru ultraj, prinsă de polițiști în Aiud

La data de 9 august 2026, în jurul orei 23.30, polițiștii de investigații criminale și cei de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat, pe strada Hotar din municipiul Aiud, o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care este posesoarea unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 6 iunie 2026, de către Judecătoria Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Femeia a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.