Salvatorii hunedoreni, la datorie: 216 intervenții în doar trei zile

În weekend-ul care s-a încheiat, salvatorii hunedoreni au gestionat 216 solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.

Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 163 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

sursa foto: ISU Hunedoara

Detașamentul Hunedoara – 26 intervenții;

Detașamentul Deva – 23 intervenții;

Secția Brad – 15 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 12 incendii. Dintre acestea, 10 s-au manifestat la vegetația uscată, mărăciniș, litieră de pădure și deșeuri menajere, în mai multe localități hunedorene, fiind afectate aproximativ 25 de hectare de teren. Celelalte 2 incendii s-au înregistrat la un tablou electric dintr-o locuință din Geoagiu Băi și la instalația de evacuare a unui aparat de gătit, dintr-un restaurant din Deva. Din fericire, în urma caestor evenimente nu au existat victime.

De asemenea, echipajele operative au gestionat prompt 6 accidente rutiere care au avut loc pe raza județului nostru, au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 16 cazuri, au acționat pentru deblocarea a 2 uși de acces în locuințe, au salvat 2 animale aflate în medii ostile vieții, au intervenit în 9 situații pentru înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice și au acționat, totodată, în alte 6 situații pentru protecția comunității.

INFORMARE PREVENTIVĂ – Incendii de vegetație uscată

Arderea vegetației uscate este interzisă prin lege. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

Pentru creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la riscurile majore generate de aceste arderi necontrolate, precum şi pentru promovarea unui comportament responsabil, în vederea protejării vieţii, bunurilor şi mediului înconjurător, în perioada 15 iulie – 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”.

Pentru a preveni izbucnirea acestor incendii, care pot reprezenta un real pericol pentru comunități, respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

Nu uitați că puteți consulta platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.