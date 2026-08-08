Rețetă tradițională reinterpretată: Vărzar cu spanac și brânză, gust autentic pentru orice sezon

Iubitorii preparatelor tradiționale pot încerca o variantă delicioasă și modernă a binecunoscutului vărzar. De această dată, umplutura clasică este înlocuită cu o combinație savuroasă de spanac și brânză, rezultând un preparat gustos, potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru gustările de peste zi.

Vărzarul este o plăcintă specifică mai multor zone din România, apreciată pentru aluatul fraged și umpluturile consistente. Varianta cu spanac și brânză aduce un plus de prospețime și un echilibru perfect între aromele ingredientelor.

Ingrediente:

Pentru aluat:

500 g făină

250 ml apă călduță

25 g drojdie proaspătă

2 linguri ulei

1 linguriță sare

Pentru umplutură:

500 g spanac proaspăt sau congelat

300 g brânză telemea sau brânză de vaci

2 ouă

2 linguri smântână (opțional)

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Drojdia se dizolvă în puțină apă călduță, apoi se amestecă cu făina, sarea, uleiul și restul apei. Se frământă un aluat elastic, care se lasă la dospit aproximativ o oră.

Între timp, spanacul se opărește ușor și se scurge bine de apă. Se toacă mărunt și se amestecă cu brânza sfărâmată, ouăle și condimentele.

Aluatul dospit se împarte în două foi. Prima foaie se așază într-o tavă unsă, se adaugă umplutura, apoi se acoperă cu cea de-a doua foaie. Marginile se sigilează, iar preparatul se coace la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 35-40 de minute, până capătă o culoare aurie.

Rezultatul este un vărzar aromat, cu umplutură cremoasă și gust bogat, care poate fi servit atât cald, cât și rece.

Preparatul reprezintă o alegere excelentă pentru cei care doresc să aducă în farfurie savoarea bucătăriei tradiționale, într-o variantă adaptată gusturilor contemporane.