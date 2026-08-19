Urmărit internațional pentru evaziune fiscală, prins de polițiști în Berghin

La data de 18 august 2026, polițiștii Postului de Poliție Berghin au depistat, pe raza comunei Berghin, un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din comună, pe numele căruia a fost emis de către autoritățile judiciare din Germania, un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Acesta a fost prezentat, de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea bărbatului, în vârstă de 67 de ani, pentru o perioadă de 24 de ore.

În cursul zilei de azi, 19 august 2026, acesta va fi prezentat Curții de Apel Alba Iulia.

Pentru depistarea celor în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.