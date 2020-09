Duminica viitoare mergem la Vot! Nimic de vânzare pe taraba cu voturi!

Vă rog pe toți cei pe care v-am întâlnit și pe cei pe care nu v-am întâlnit încă: bucurați-vă de un drept câștigat prin sângele unor tineri care astăzi ar fi avut vârsta noastră! În calitate de cetățeni ai municipiului Alba Iulia, pe 27 septembrie aveți dreptul de a vota.

Alba Iulia are nevoie de un primar ales de MAJORITATEA ALBAIULIENILOR, nu de o minoritate. Prezența la vot, spun “ei”, va fi de 35-40 la sută. CINE DECIDE PENTRU RESTUL? Nimic nu e decis dinainte. Votul vostru va decide cine va fi primar sau cine va intra în Consiliul Local aici la Alba Iulia!

Cei care ne-au condus de 30 de ani încoace au acea mentalitate inspirată de traiul sub bocancul comunist că trebuie să facă totul pentru ca lor să le fie bine. Iar acum au tupeul să candideze din nou…

Alba Iulia nu este doar orașul nostru, ci sperăm că va fi și orașul în care copiii noștri să își dorească să trăiască! Iar copiii noștri sunt de fapt nepoții Dumneavoastră pe care sunt convins că îi vreți alături! Vreți să îi vedeți crescând aici, ACASĂ, sub ochii Dvs.!

Orașul are acum o ALTERNATIVĂ! Aveți cu cine vota! Sfătuiți-vă cu prietenii, cu vecinii, cu colegii!

Dați o șansă tinerilor care au curajul să facă CEEA CE TREBUIE făcut! Noi suntem cei care vrem să schimbăm cu adevărat viitorul nostru, al copiilor și nepoților noștri!

Noi suntem COPIII REVOLUȚIEI!! Și nouă ne-a ajuns! Nu vrem să mai pierdem încă 4 ani! Ajung ultimii 30 de ani pierduți de noi toți!

NU NE SACRIFICAȚI TINEREȚEA! NU NE SACRIFICAȚI VIITORUL!

ÎMPREUNĂ PUTEM CONSTRUI UN VIITOR MAI BUN!



#NoiSuntemAlbaIulia

#NoiSuntemSchimbarea

#FiiALDfEl

#Pe27SeptembrieVotămALDE

#SuntemALDErnativa

#DeParteaTa

