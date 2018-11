Video : Horațiu Florea – Este o mare provocare, într-adevăr, atât pentru mine, cât și pentru colegii mei.

Domnule Florea, de curând, ați condus o delegație din județul Alba la primul congres al partidului Pro România. Care sunt impresiile pe care vi le-a lăsat acest eveniment?

Vă mărturisesc că m-am întors cu speranța că în România încă se mai poate construi ceva. Am descoperit un partid nou, format, în majoritate, din tineri care activează în mediul privat și care sunt buni profesioniști în domeniul lor de activitate. De asemenea, ne-a fost prezentat proiectul Pro România, care își propune să reprezinte o alternativă pentru țară. România are nevoie, mai mult ca oricând, de persoane competente, de oameni care au, cu adevărat, capacitatea și dorința sinceră de a gândi și a pune în aplicare proiecte concrete pentru dezvoltarea țării.



Sunteți un tânăr care a ales să se implice în politică, într-un partid nou. Pentru cei care nu vă cunosc, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Înainte de toate, mă consider un tânăr care a învățat că rezultatele vin doar prin muncă. Încă de la 12 ani am început să lucrez, trecând prin toate etapele și joburile care stau la baza și în dezvoltarea unei afaceri. Această experiență m-a educat și m-a ajutat să înțeleg că numai prin efort și determinare putem ajunge la adevăratele satisfacții profesionale. Experiențele de până acum m-au făcut să îmi descopăr valorile personale după care mă ghidez în fiecare zi și să respect fiecare meserie în parte. În politică am decis să mă implic pentru că îmi doream o misiune. Nu o văd ca pe o decizie ci, mai degrabă, ca pe o responsabilitate pe care, la un moment dat, am simțit că pot să mi-o asum. Legat de misiunea de care vă vorbeam, ea presupune și încurajarea tot mai multor tineri de a intra activ în viața politică, aceasta fiind singura soluție pentru schimbarea mentalităților, foarte multe dintre ele alterate la acest moment. Personal, am optat pentru Pro România fiindcă aici simt ca îmi sunt respectate valorile personale, drept urmare sunt în partidul în care nu se scrie după dictare!

Spuneați, într-un interviu recent, că Pro România este un partid de centru- stânga, care promovează o viziune liberala în economie și în zona drepturilor democratice fundamentale. V-aș ruga să dezvoltați puțin acest subiect.

E cert că Pro România propune un model nou pe scena politică, prin promovarea unei gândiri de incluziune socială, abordare liberală în economie și progresistă în privința drepturilor și libertăților fundamentale. Este un proiect care implică și îi reprezintă pe toți cei care cred în această țară și în potențialul ei uman și natural. Pro România este, dacă vreți, un laborator politic în care oamenii competenți construiesc și aplică proiecte concrete de dezvoltare. Vom propune master planuri generale în fiecare domeniu de activitate. Întelegem că dialogul și consultarea permanentă reprezintă principiile de bază în elaborarea fiecărui demers făcut pentru cetățeni. Suntem, în permanență, deschiși opiniilor dar și criticilor constructive venite din partea tuturor celor care doresc să se implice eficient în viața publică.

Construcția unei filiale politice județene, mai ales de la zero, presupune un efort nu tocmai mic. Care este, în prezent, situația organizatorică la nivelul județului Alba?

Este o mare provocare, într-adevăr, atât pentru mine, cât și pentru colegii mei. Chiar dacă, de cele mai multe ori, a pleca de la zero nu e ceva simplu, noi privim acest lucru ca pe oportunitatea de a clădi un partid și o echipă curate și performante. În clipa de față, partidul Pro România, filiala Alba, are aproximativ 350 de membri activi, însă obiectivul nostru principal nu este unul cantitativ, ci axat pe calitatea oamenilor care ni se alătură. Am început să construim organizații în municipii, orașe și comune și ne bucurăm de entuziasm si o deschidere aparte dinspre cei cărora le vorbim despre viziunea pe care o avem pentru România.

Ce pași ar trebui să urmeze și ce calități ar trebui să aibă o persoană din județul nostru care ar dori să se înscrie în Pro România?

În primul rând așteptăm alături de noi oameni care vor să contribuie la schimbarea actualei clase politice, toxică, după cum s-a dovedit, pentru cetățenii României. Vrem să facem echipă cu toți cei care se regăsesc în valorile comunității noastre: spirit civic, colegialitate, performanță, implicare și respect reciproc.

Site-ul nostru vă stă la dispoziție pentru înscrieri și mai multe informații, la adresa www.proromania.eu. De asemenea, dacă doriți o abordare directă vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook ProRomâniaAlba.

Aveți semnale că membri ai altor partide din județ vor să se implice în proiectul politic din care faceți parte?

Fiind un partid de centru stânga, valorile noastre coincid atât cu o parte din viziunea liberală, cât și cu cea de stânga. Pe acest considerent, avem semnale suficiente din partea unor colegi din alte partide care își doresc o formațiune în care își pot păstra valorile, principiile și unde să le fie apreciate rezultatele și profesionalismul. Vreau să punctez faptul că nu forțăm dar nici nu invităm în mod direct pe nimeni alături de noi dar dau asigurări că porțile echipei Pro România sunt deschise pentru oameni care vor să fie parte dintr-un proiect dedicat țării.

Ce propune, în principal, Pro România oamenilor din județul Alba?

Sunt foarte multe aspecte pe care ProRomânia le propune , dar aș vrea să vorbesc, acum, din poziția mea de întreprinzător în industria zootehnică. Văd, la nivelul județului Alba, un potențial foarte mare dar, din păcate, insuficient exploatat. Scopul meu este acela de a veni în ajutorul cetățenilor din mediul rural cu proiecte utile, de nișă, în funcție de nevoile diferitelor comunități. Mi-aș dori variante viabile pentru agroturism, microferme, în zona Munților Apuseni, și nu numai. În cele din urmă va trebui să le oferim oamenilor variante practice, care să le asigure traiul, în locul, și vă dau doar un exemplu, al industriei negre a defrișărilor de păduri. Proiectele pentru Alba sunt, desigur, mult mai multe și vom face public, curând, un program concret de măsuri pe care le dorim implementate la nivelul județului.

Cea mai mare miză în politică o reprezintă alegerile. Ce sperați de la următoarele înfruntări electorale?

Speranța noastră cea mai mare este ca, înainte de toate, oamenii să se prezinte, masiv, la vot. Credem că România este în suferință din acest punct de vedere iar una dintre dorințele mele este de a-i determina pe tot mai mulți tineri să meargă la urne, indiferent de ce alegeri este vorba. Așteptările noastre sunt realiste, pentru un partid aflat la început de drum, dar mizăm pe un rezultat suficient de consistent, prin prisma căruia să tragem un semnal de alarmă actualei clase politice. Personal, eu cred că este momentul unei schimbări profunde!

2018 este un an important pentru România, mai ales că sărbătorim Centenarul. Ce mesaj ați avea legat de acest subiect?

Regret că regret… Mi-ar fi plăcut să vă dau un alt răspuns, dar nu pot să îmi ascund dezamăgirea cu privire la modul în care guvernanții au ales să marcheze un an atât de important. Gândiți-vă doar că ne lipsește un proiect care să ne unească prin infrastructura rutieră. Suntem într-un moment în care, tot această guvernare, la 100 de ani de la 1918, ne-a făcut să fim mai dezbinați și în dezacord mai mult ca niciodată. Cu toate acestea, eu mai cred că țara poate fi schimbată în bine și vreau să le transmit românilor de pretutindeni un gând și un îndemn de unire, în viziune și valori . România se poate ridica, din nou, și e datoria fiecăruia dintre noi să facem acest lucru posibil.