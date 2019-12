Țările cu cele mai mari rezerve de aur din lume: România are de aproape 80 de ori mai puțin decât ocupanta primului loc

Topul tarilor cu cele mai mari rezerve de aur detinute de catre stat la nivel mondial are in primele 10 pozitii 6 tari din Europa, iar liderul clasamentului detine o cantitate de aproximativ 80 de ori mai mare decat a tarii noastre, scrie wall-street.ro

Conform datelor publicate de catre Banca Nationala a Romaniei, la nivelul lunii noiembrie, rezerva de aur a tarii noastre s-a mentinut la 103,6 tone, cantitate in jurul careia se invarte de aproape 20 de ani.

Revenind la topul tarilor care detin cele mai mari rezerve de aur, pe prima pozitie se afla Statele Unite ale Americii, cu o rezerva mai mare decat a tarilor de pe pozitiile 2 si 3 la un loc. Clasamentul arata astfel, conform statista.com:

Statele Unite ale Americii – 8.133 de tone

– 8.133 de tone Germania – 3.369 de tone

– 3.369 de tone Italia – 2.451 de tone

– 2.451 de tone Franta – 2.436 de tone

– 2.436 de tone Rusia – 2.241 de tone

– 2.241 de tone China – 1.942 de tone

– 1.942 de tone Elvetia – 1.040 de tone

– 1.040 de tone Japonia – 765 de tone

– 765 de tone India – 618 tone

618 tone Olanda – 612 tone

Consiliul mondial al aurului (WGC) a estimat ca, la nivel mondial, bancile centrale au adaugat 156,2 tone la rezervele lor in trimestrul al treilea al acestui an, semnificativ mai putin decat in perioada iulie-septembrie a anului trecut. Insa, per total, in primele noua luni din 2019, achizitiile de aur ale bancilor centrale sunt mai mari cu 12% comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Rezerva de aur a tarii noastre a devenit subiectul unei polemici aparute in urma proiectului de lege aprobat anul acesta de catre Senat, ce prevede ca Banca Nationala a Romaniei sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta la Londra, unde se afla mai mult de jumatate din cantitatea totala.

Acest proiect a fost initiat de catre presedintele Camerei Deputatilor la acea vreme, Liviu Dragnea, aflat in acest moment in inchisoare si de catre senatorul PSD Serban Nicolae. La finalul lunii noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege.