Benzina aproape de 10 lei: românii plătesc, guvernul privește

Preț record la pompă



În timp ce americanii plătesc echivalentul a 4,15 lei pe litru, românii se pregătesc să atingă pragul critic de 10 lei. Șase scumpiri în doar două săptămâni transformă motorina și benzina în „sângele” scumpirilor la alimente, servicii și facturi.



Taxe și accize uriașe



Până la 69% din prețul carburantului ajunge în buzunarul statului. În loc să protejeze cetățenii, guvernul încasează profituri record din taxe. Premierul Ilie Bolojan declară că „nu vrea ca benzina să ajungă la 10 lei”, dar soluțiile concrete lipsesc.



Ce fac alte țări



Ungaria și Croația au plafonat prețurile la benzină și motorină pentru a proteja populația. România, deși e pe locul 3 în UE la producția de țiței și are acțiuni semnificative în companii din domeniu, nu arată măsuri similare.

Întrebarea tuturor românilor

Cât va mai tolera statul această „neputință”? Când va acționa pentru ca benzina de 10 lei să nu devină realitate?