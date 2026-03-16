România ratează șansa profitului din criza îngrășămintelor: Azomureș rămâne închis, 2.500 de locuri de muncă în pericol

România ratează un moment favorabil pentru industria îngrășămintelor chimice. În contextul crizei din Iran, piața globală ar putea aduce profituri importante producătorilor, însă combinatul Azomureș rămâne închis din cauza costurilor ridicate de funcționare. În plus, compania a anunțat concedieri colective.



În aceste condiții, fermierii români depind aproape integral de importuri, care devin tot mai rare și mai scumpe. Totuși, compania de stat Romgaz nu renunță la intenția de a cumpăra combinatul, chiar dacă negocierile sunt în continuare blocate.



Vestea concedierilor i-a luat prin surprindere pe angajații celui mai mare combinat de îngrășăminte chimice din țară. Potrivit sindicatelor, aproximativ 2.500 de locuri de muncă, atât din cadrul combinatului, cât și din firmele partenere, sunt în pericol dacă Azomureș va intra în conservare.



Combinatul Azomureș este oprit din noiembrie anul trecut, după ce conducerea companiei a decis suspendarea producției. Motivul invocat a fost imposibilitatea de a achiziționa gaze naturale la un preț competitiv, gazul fiind principala materie primă pentru producția de îngrășăminte chimice.



Între timp, compania de stat Romgaz și reprezentanții Azomureș au purtat negocieri timp de aproape un an pentru preluarea combinatului de către producătorul de gaze controlat de stat. Tranzacția nu a fost însă finalizată. Surse oficiale spun că principalele blocaje sunt legate de prețul de achiziție și de investițiile semnificative necesare pentru modernizarea și eficientizarea activității.