Opinia Economică: Euro ar putea crește la sfârșitul anului la 5,17 – 5,18 lei

autor: Radu GEORGESCU

Fluctuațiile pe care le-au avut principalele valute față de leu au fost minime, în timp ce indicii ROBOR au continuat să se apropie de pragul de 5,5% deși majoritatea analiștilor văd în prezent o primă reducere a ratei de referință în august, față de luna mai, în cazul precedentelor prognoze.

Cursul euro a urcat marginal de la 5,0953 la 5,0955 lei, în timp ce culoarul de tranzacționare s-a lărgit la 5,092 – 5,096 lei.

Sondajul realizat în ianuarie în rândul membrilor CFA România anticipează un proces de depreciere a monedei naționale în următoarele 12 luni, pe fondul unei scăderi a ratei anticipate a inflației pentru următoarele 12 luni la 5,85%.

Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru luna iulie este de 5,1471 lei/euro, iar cea pentru ianuarie 2027 de 5,1982 lei/euro. Aceste prognoze sunt în creștere față de sondajul din decembrie, când anticipațiile au fost de 5,1375 lei pentru iunie, respectiv 5,1894 lei pentru finalul acestui an.

În opinia analiștilor Băncii Transilvania, leul va cunoaște o depreciere ușoară și stabilă iar euro va încheia acest an în jurul nivelului de 5,17 lei. Evoluția va fi influențată de eventuale incertitudini politice, de menținerea unei inflații persistente sau de reapariția derapajelor fiscale. În schimb, leul ar putea fi susținut de un influx masiv de fonduri UE sau o performanță mai bună a sectorului extern

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a coborât de la 5,76 la 5,75%, iar sondajul CFA România anticipează pentru orizontul de 12 luni o valoare de 5,24%. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, de la 5,80 la 5,79% iar cel la 12 luni a scăzut de la 5,95 la 5,94%.

Pachetul de reforme şi reduceri de cheltuieli în administraţia publică care a fost aprobat de guvernul Bolojan a permis României să revină pe piețele internaționale pentru a se împrumuta. La succesul operațiunii a contribuit și anunțul referitor la faptul că în ianuarie bugetul de stat a cunoscut un excedent de 1 miliard de lei.

Ministerul Finanţelor s-a împrumutat cu 2,25 miliarde euro cu scadența la 7 ani, cu 750 milioane euro pentru scadența în 2044, respectiv cu 2 miliarde dolari scadente în iulie 2036. Ofertele de cumpărare s-au ridicat la 7 miliarde euro și 4 miliarde dolari.

Euro a profitat de noul val de vânzări de monedă americană și s-a apreciat la 1,1796 – 1,1829 dolari. În piața locală, cursul bancnotei verzi a coborât de la 4,3250 la 4,3204 lei.

Francul elvețian s-a retras de la 5,5833 la 5,5756 lei iar media lirei sterline a urcat modest de la 5,8436 la 5,8465 lei.

Prețul gramului de aur a scăzut de la 719,6110 lei la 718,2819 lei, consecință a retragerii metalului galben de la 5.206 dolari, în prima parte a ședinței, până la 5.156 dolari/uncie.

În regiune, media monedei maghiare s-a întărit la 375,13 forinți/euro iar a celei poloneze s-a depreciat modest la 4,2224 zloți/euro.

După ce testat marți pragul de 62.500 dolari, bitcoin a revenit peste nivelul suport de la 65.000 dolari și se tranzacționa în culoarul 67.757 – 68.835 dolari. La rândul său, ethereum, care a coborât anterior aproape de 1.800 dolari, fluctua între 2.041 și 2.082 dolari.