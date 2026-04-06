„Slugărnicie față de UE” – Rogobete rupe discursul despre vaccinare în România

Declarația ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, marchează un moment de ruptură în discursul oficial privind campania de vaccinare anti-COVID din România.

„A fost mai degrabă o campanie de PR decât o campanie de vaccinare. O slugărnicie față de UE care a costat România enorm”, a afirmat ministrul, una dintre cele mai dure poziții exprimate până acum de un oficial aflat în funcție.

Declarație fără precedent la nivel guvernamental

Prin această afirmație, ministrul Sănătății pune sub semnul întrebării nu doar eficiența campaniei de vaccinare, ci și modul în care au fost luate deciziile strategice în perioada pandemiei.

Termenul „slugărnicie” sugerează o posibilă subordonare a deciziilor naționale față de factori externi, în contextul relației cu instituțiile europene, ceea ce ridică o problemă sensibilă de suveranitate decizională.

Campania de vaccinare, între sănătate publică și imagine

Caracterizarea campaniei de vaccinare drept una de „PR” indică o posibilă discrepanță între obiectivele declarate — protejarea sănătății publice — și modul în care aceasta ar fi fost implementată.

În acest context, revin în prim-plan întrebări esențiale:

cum au fost fundamentate deciziile din perioada pandemiei

dacă măsurile adoptate au fost proporționale

ce criterii au stat la baza strategiei de vaccinare

Presiunea pentru clarificări crește

Afirmațiile lui Alexandru Rogobete amplifică presiunea asupra instituțiilor responsabile să ofere explicații clare și documentate privind deciziile luate în acea perioadă.

Mai mult, potrivit unor informații recente apărute în spațiul public, anchetele continuă.

O dezbatere care se redeschide

Declarația privind campania de vaccinare nu are doar impact politic, ci și unul social major. Ea redeschide o dezbatere amplă despre gestionarea crizei sanitare în România.

Clarificarea modului în care au fost adoptate deciziile privind vaccinarea devine esențială, atât pentru stabilirea responsabilităților, cât și pentru recâștigarea încrederii publice.

