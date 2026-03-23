Sănătatea care doare: România în care te rogi să nu te îmbolnăvești

Frica tăcută care definește România de azi

Există o frică tăcută care bântuie România. Nu e despre facturi. Nu e despre politică. Nu e nici măcar despre ziua de mâine.

Este frica de a te îmbolnăvi.

Pentru că în România de astăzi, boala nu înseamnă doar suferință. Înseamnă incertitudine, umilință și, uneori, o luptă cu un sistem care pare mai bolnav decât pacientul.

În spitale, realitatea nu mai poate fi cosmetizată. Secții supraaglomerate, medici epuizați, asistente care fac munca a trei oameni și pacienți care stau la cozi nu pentru confort, ci pentru o șansă.

Nu pentru tratament de lux, ci pentru ceva fundamental: grijă.

Sistemul sanitar din România nu se prăbușește spectaculos. Se degradează lent, în fiecare zi. În fiecare pacient trimis acasă prea devreme. În fiecare aparat care nu funcționează. În fiecare diagnostic întârziat.

Și, poate cel mai grav, în fiecare om care ajunge să spună: „Mai bine nu mă duc la spital.”

Cum am ajuns aici: ani de compromis și improvizație

Ani de subfinanțare. Decizii politice fără continuitate. Problemele sistemelor de sănătate subfinanțate sunt documentate inclusiv la nivel internațional, conform analizelor Organizația Mondială a Sănătății. https://www.who.int/europe/health-topics/health-systems

Reforme începute și abandonate.

În locul performanței, sistemul a învățat să supraviețuiască.

Dar dincolo de cifre și strategii, există oameni.

Medici care rămân, deși ar putea pleca oricând. Care aleg să lupte în fiecare zi cu lipsurile. Care improvizează, care rezistă, care încă mai cred că pot face diferența.

Și pacienți care speră.

Speră că vor fi ascultați. Că nu vor fi tratați ca un număr. Că nu vor trebui să „cunoască pe cineva” pentru a primi îngrijirea de care au nevoie.

Într-o societate sănătoasă, sistemul medical este un pilon de siguranță. În România, a devenit o loterie.

Nu este normal ca oamenii să strângă bani pentru tratamente în străinătate. Nu este normal ca diagnosticele grave să fie descoperite prea târziu. Nu este normal ca empatia să devină o raritate.

Și totuși, ne-am obișnuit.

Poate aceasta este cea mai mare tragedie: normalizarea anormalului.

Momentul adevărului pentru Alexandru Rogobete

Ministrul sănătății Alexandru Rogobete, în fața unei crize tot mai evidente în sistemul sanitar din România.

În centrul acestui sistem fragil se află astăzi Alexandru Rogobete. Nu doar ca administrator al crizei, ci ca posibil punct de cotitură.

Așteptările nu mai sunt despre promisiuni. Sunt despre decizii.

Urgente. Curajoase. Vizibile.

Primul test real este legislativ. România are nevoie de o reformă coerentă a managementului spitalelor — o direcție despre care am scris deja în analiza privind reforma performanței în spitalele din România. https://civisnews.ro/2026/02/27/reforma-performanta-spitale-romania/

Managerii trebuie selectați pe criterii de competență, nu de influență.

Legea salarizării trebuie corectată pentru a reduce dezechilibrele majore. Nu doar medicii trebuie păstrați în țară, ci întreg personalul medical — de la asistente la infirmieri — care ține, în realitate, sistemul în viață.

Digitalizarea nu mai poate fi un slogan. Este nevoie de interoperabilitate reală: dosarul pacientului, rețetele și investigațiile trebuie să comunice între ele.

Accesul pacienților trebuie reglementat transparent. Listele de așteptare nu mai pot funcționa după reguli neoficiale.

Iar responsabilitatea trebuie echilibrată. România are nevoie de o legislație clară privind malpraxisul — care să protejeze pacientul, dar și medicul.

Achizițiile – rana deschisă a sistemului sanitar

Există însă un punct critic care nu mai poate fi ignorat: achizițiile din spitale.

Problema nu ține doar de aparatură medicală.

Este un fenomen extins: echipamente, consumabile, medii de cultură, reactivi, materiale sanitare, servicii externalizate — toate fac parte dintr-un mecanism care ar trebui să fie transparent și corect.

În prea multe situații, însă, realitatea este alta.

Proceduri construite pentru a favoriza aceiași furnizori. Specificații tehnice „croite”. Prețuri peste nivelul pieței. O competiție reală care lipsește.

Nu mai vorbim despre cazuri izolate.

Vorbim despre o percepție publică tot mai puternică și tot mai periculoasă: că banii din sănătate nu ajung unde trebuie.

Iar această percepție distruge încrederea.

Pentru că fiecare achiziție incorectă înseamnă:

– analize întârziate sau compromise

– tratamente amânate

– spitale subdotate

– și pacienți care pierd șanse reale

Este nevoie de transparență totală, controale reale și reguli care nu pot fi ocolite.

Pentru că, în sănătate, fiecare contract contează.

Concluzie: un sistem care nu mai are voie să eșueze

Sănătatea nu este un lux. Nu este o promisiune electorală. Este o obligație a statului.

România nu mai are timp.

Fiecare zi de întârziere se măsoară în oameni care pierd timp, șanse sau, uneori, viața.

Pentru Alexandru Rogobete, miza nu este una politică.

Este una istorică.

Va rămâne doar un alt nume într-o listă lungă de miniștri care au trecut prin funcție fără să schimbe nimic?

Sau va fi omul care a avut curajul să intervină într-un sistem care nu mai poate fi ignorat?

Pentru că, dincolo de statistici și declarații, rămâne o întrebare simplă:

Cât timp vom mai trăi într-o țară în care oamenii se roagă să nu se îmbolnăvească?