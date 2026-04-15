Uniforma asistentului medical nu este o cheltuială personală: legea obligă spitalele să plătească

Uniforma asistentului medical nu este o cheltuială personală. Halatul, încălțămintea profesională și întreținerea lor nu ar trebui să fie plătite din buzunarul salariatului atunci când munca se desfășoară într-un spital public.

În multe spitale din România, o practică veche a fost împinsă până la limita normalizării: uniforma asistentului medical este cumpărată de angajat, încălțămintea este aleasă pe cont propriu, iar halatul este spălat acasă.

Ce spune legea despre uniforma asistentului medical

Realitatea juridică este clară. Legea nr. 319/2006 stabilește că măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să implice, în nicio situație, costuri pentru angajat.

Aceeași logică este continuată de HG nr. 1048/2006, care prevede că echipamentul individual de protecție trebuie distribuit gratuit de angajator și menținut într-o stare de igienă corespunzătoare.

Cu alte cuvinte, uniforma asistentului medical, atunci când are rol de protecție, nu poate fi plătită de angajat.

Uniforma nu este un simplu articol vestimentar

În spital, uniforma asistentului medical nu este un simplu element vestimentar. Este purtată într-un mediu cu risc biologic, în circuite epidemiologice stricte și sub reguli de prevenire a infecțiilor.

Aici, igiena personalului nu ține de imagine, ci de siguranța pacientului și a angajatului.

Normele sanitare confirmă acest lucru. Ordinul nr. 916/2006 obligă conducerea spitalelor să asigure resursele necesare prevenirii infecțiilor nosocomiale. În paralel, regulamentele prevăd existența spălătoriilor și circuite clare pentru gestionarea echipamentelor.

Pentru context, problemele din sistem sunt reflectate și în analiza Civis News:

Asta arată limpede: uniforma asistentului medical nu este un bun privat, ci parte dintr-un sistem instituțional de igienă.

Contractul colectiv de muncă elimină orice dubiu

Argumentul devine și mai puternic dacă privim Contractul colectiv de muncă din sectorul Sănătate (2023–2025).

La art. 84, textul este fără echivoc: echipamentul de protecție și materialele igienico-sanitare trebuie asigurate de angajator, în cantitatea și calitatea necesare. Mai mult, unitatea are obligația să prevadă în buget sumele necesare.

Anexa nr. 8 clarifică definitiv situația: încălțămintea, pantalonii, bluzele și halatele sunt enumerate explicit ca echipament de protecție.

Așadar, uniforma asistentului medical nu este un element de „prezentare”, ci parte a protecției profesionale.

Spălarea uniformei – o obligație a angajatorului

Problema spălării halatului este, poate, cea mai relevantă.

Dacă angajatorul este obligat să asigure uniforma asistentului medical și să o mențină într-o stare igienică, atunci transferarea acestei responsabilități către angajat nu mai este o soluție de compromis.

Este o externalizare a unei obligații legale.

În sănătate, spălarea uniformei nu este o chestiune domestică. Este parte din controlul riscului biologic.

Concluzie: legea este clară

Un spital public care cere profesionalism și respectarea normelor de igienă, dar transferă costurile către angajat, transmite un mesaj periculos: responsabilitatea este publică doar în teorie.

Or, legea spune clar: protecția muncii nu poate deveni o povară financiară pentru lucrător.

Iar în sistemul sanitar, uniforma asistentului medical nu este un detaliu. Este parte din siguranța actului medical.

Concluzia este simplă:

uniforma asistentului medical nu trebuie plătită din salariul angajatului, iar întreținerea acesteia nu poate fi lăsată în sarcina gospodăriei personale.

Pentru că, în sănătate, protecția nu este opțională. Este obligație.